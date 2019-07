El Baxi no exerceix el dret de tempteig sobre Muñoz, que podrà fitxar per l'Obradoiro

El capità del Bàsquet Manresa, Álvaro Muñoz, que ha finalitzat el seu contracte de dos anys al club del Congost, no ha estat inclòs pel Baxi a la llista dels jugadors que estan subjectes a dret de tempteig. Això ha de permetre Muñoz anar al Monbus Obradoiro que li ha fet una oferta important que podria ser per tres temporades. El Baxi no igualarà la proposta econòmica del club gallec.

El Bàsquet Manresa tampoc va al dret de tempteig amb forans que han acabat contracte. El pivot haitià Cady Lalanne ha fitxat pel Sakers de Seül, de Corea del Sud. Els que tampoc hi són inclosos són tres jugadors que van arribar amb la lliga ja començada. Corey Fisher no la va poder acabar per lesió, igual que el finlandès Erik Murphy i el croat Tomislav Zubcic. Pel que fa a altres jugadors que no són a la llista, destaca el santpedorenc Rafa Martínez ,que deixa el València Basket i fitxarà pel Bilbao Basket. Tampoc és a la llista de l'Iberostar Tenerife Rodrigo San Miguel, que ahir es va saber que fitxa pel Saragossa, i torna a la seva ciutat, on va fer els seus inicis com a jugador. D'altra banda, el San Pablo Burgos que en la propera temporada tindrà com a entrenador Joan Peñarroya, aconsegueix l'ala-pivot Miquel Salvó. El vilanoví de 24 anys i 2,04 metres ha jugat en els dos últims anys al Delteco GBC després de quedar desvinculat del Manresa, que l'havia cedit a l'Oviedo de la LEB Or. Un altre fitxatge que es va fer públic dilluns va ser el del base Earl Calloway, a l'Obradoiro. És un veterà de 35 anys que va jugar a Sevilla i a Màlaga.