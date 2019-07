El CE Manresa va voler convertir-se en SAE el 2007 però va ser un intent fallit

El Centre d'Esports Manresa va viure, fa uns anys, una situació amb certs paral·lelismes a l'actual del Gimnàstic de Manresa i, curiosament, amb un familiar de Gerard Piqué, el seu avi Amador Bernabeu, que formava part de la junta del club blanc-i-vermell. Manel Sánchez n'era el president i des de feia temps vivia penúries econòmiques per tirar endavant l'entitat amb una certa solvència.

Era el maig del 2007 quan un grup inversor, liderat per la immobiliària Urbasa de Sabadell, va proposar un projecte de futur amb la intenció d'assegurar-se la concessió del Nou Estadi del Congost per tal de poder explotar les instal·lacions a canvi de donar viabilitat al propi CE Manresa després de convertir-se en Societat Anònima Esportiva (SAE). Urbasa tenia el vist-i-plau de la junta directiva del club, però l'Ajuntament, amb l'alcalde Josep Camprubí al capdavant, en va ser reticent en tot moment.

Amb moltes reunions a diferents bandes, el CE Manresa va obrir el camí de conversió a SAE. El primer pas era l'acceptació de l'assemblea de socis, que es va convocar pel 24 de juliol del mateix 2007. La reunió d'associats va ser un fracàs en majúscules ja que la manca de quòrum, segons els estatuts de l'entitat, no va donar validesa a la votació. Calia la meitat més un de tots els socis amb dret a vot per prendre una decisió sobre un tema tan delicat.

El CE Manresa tenia en aquell moment 266 socis, exclosos els infantils, i no arribaven a 60 els qui es van presentar a la sala de l'hotel Pere III, indret habitual de les assemblees del CE Manresa. Tot i això es va fer la votació simbòlica i van sortir 26 socis a favor, 20 en contra i 6 en blanc, com a resultat no vinculant, quedant la conversió en SAE en punt mort.

Tot i això, Urbasa no va tancar la portes al CE Manresa però mai va trobar la complicitat de l'Ajuntament perquè res del previst es va tirar endavant. La temporada 2007/08, en plena crisi, el primer equip del Manresa, amb una plantilla d'un gran potencial però molt cara i amb una junta sense suports, va baixar a Primera Catalana.