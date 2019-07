«Col·laboració sí, venda no», diu Leandre Lladó, soci de tota la vida

Lògicament, arran de les informacions que han aparegut darrerament als mitjans de comunicació sobre una possible compra del Gimnàstic per part de l'empresa de Gerard Piqué, relacionada també amb el club d'Andorra, hi ha hagut reaccions de tot tipus, tant dels que veuen bé la venda del club com dels que en són més reticents. Els ex presidents Francesc Bosch (president d'honor) i Miquel Sebastià, han evitat posicionar-se, almenys de moment, «fins que tinguem més informació».

Un dels socis més antics del Gimnàstic i ex directiu, Leandre Lladó, ha manifestat a Regió7 que «no m'agrada perquè si es fa, el club es perdrà i es convertirà en una empresa. Veuria més bé qualsevol tipus de col·laboració que no pas la venda».

També sembla que comencen a mobilitzar-se un grup de socis de fa anys, que també es mostrarien contraris a la conversió del Gimnàstic de Manresa en Societat Anònima Esportiva.