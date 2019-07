Dijous, la Vallhonesta Trail i la cursa infantil

El CEAC i la regidoria d'esports de Sant Vicenç de Castellet tenen a punt, per aquest dijous a les 9 del vespre, la Vallhonesta X Trail de 10 quilòmetres, amb la proposta de córrer o caminar sota la lluna. A les 8 hi ha la prova infantil. La prova es posa en marxa des de la zona esportiva de Sant Vicenç. Per a més informació, al web del club ceaccastellet.wordpress.com