El Gimnàstic convida l'Andorra de Piqué al seu trofeu en plenes negociacions

El Gimnàstic de Manresa viu un moment important de la seva llarga història (la seva formació data del 1947) de cara sobretot al seu futur més proper. Una de les pedreres més importants de Catalunya està festejada per diverses empreses, però bàsicament per la del blaugrana Gerard Piqué, que intenta una possible absorció a través d'una Societat Anònima Esportiva. Això és tema de debat al carrer amb gent a favor, però també amb detractors, que consideren que l'entitat perdria tot el seu sentit i la seva essència.

Un símptoma que les negociacions avancen pel bon camí amb l'empresa de Piqué és que el Gimnàstic ha convidat al seu Trofeu Ciutat de Manresa a l'Andorra del qual el jugador del Barça també n'és propietari. En la 42a edició d'aquesta tradicional competició del mes d'agost també hi serà el primer equip del CE Manresa, conjunt que ha lluitat aquesta temporada passada amb els andorrans per l'ascens a Tercera Divisió, assolida la fita per ambdós, l'Andorra com a campió del grup 1 de Primera Catalana i els blanc-i-vermells guanyant la promoció davant el Girona C. El Trofeu Ciutat de Manresa es jugarà en format de triangular, que es jugarà el diumenge dia 25 d'agost a la tarda, i el completarà el juvenil A del Gimnàstic, que, si no hi ha cap canvi de darrera hora, militarà a la Lliga Nacional a les ordres d'Adrià Talavera després del descens en la darrera jornada a Lleida que va patir aquest curs passat des de la Divisió d'Honor, amb Ferran Costa a la banqueta.

A hores d'ara sembla que el Gimnàstic té clara preferència per l'empresa de Gerard Piqué a l'hora de negociar un acord, i que el seu futbol base quedi relacionat amb el primer equip de l'Andorra. Per això, una empresa estatal de caràcter esportiu i una de xinesa establerta a Andalusia, però amb clients a Catalunya, semblen, en principi, força descartades.

Sigui com sigui, malgrat que l'actual junta directiva del Gimnàstic, encapçalada pel seu president Dario Riera, arribi a una entesa amb la gent de Piqué, aquesta haurà de ser ratificada en assemblea pels socis de l'entitat, que no arriben a un centenar. El Gimnàstic no descarta fer una reunió informativa prèviament per als seus associats encara que el tempo de les negociacions són ara mateix una incògnita.