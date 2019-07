Igualada serà seu de les dues finals de Supercopa Catalana, el 23 d'agost

El divendres 23 d´agost la ciutat d'Igualada acollirà, al pavelló de les Comes, les dues finals (masculina i femenina) de la Supercopa de Catalunya 2019. El Club Handbol Igualada i la Federació Catalana han arribat a una entesa, amb la col·laboració de l'ajuntament de la ciutat d'Igualada, per dur cap a l'Anoia les finals de la màxima competició catalana. La jornada començarà a les 19 hores amb la final femenina i, a continuació, a les 21 hores, es disputarà la final masculina amb el Granollers i el Barça com els favorits. Els partits es veuran per Esport3.

Abans hi haurà les semifinals respectives. En dones, el dia 21 hi ha el matx La Roca-Sant Quirze (20.30 hores) i el Sant Vicenç Bar Mi Casa-BM Granollers no té la data fixada encara. En categoria masculina, el dimarts 20 es juga el matx La Roca-FC Barcelona i està per determinar el dia i hora del UE Sarrià-Fraikin Granollers.