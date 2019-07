L'Egiba omple el cistell de medalles en els estatals celebrats a València

L'Egiba ha participat amb èxit en els Campionats d'Espanya de gimnàstica artística celebrats aquests dies al pavelló Font de Sant Lluís a València. En les diferents categories, els components del club manresà van recollir un bon nombre de medalles.

En absolut, Carla Font es va proclamar campiona d'Espanya en salt amb una nota final de 14,000, la més alta de la competició. El seu company Thierno Boubacar, membre de la selecció estatal, va assolir la primera plaça en el cavall amb arcs; i Lorena Medina va penjar-se també la medalla, en aquest cas, el bronze en salt. Per equips, l'Egiba va assolir la tercera posició femenina amb Carla Font, Andrea Carmona, Mar Palliso i Lorena Medina i un total de 147.399 punts per 150.234 del primer classificat, el Salt, i 149.564 del segon, el Xelska balear.

En categoria júnior, tercera plaça de Berta Monteagudo en terra (va ser sisena al concurs complet) i de Fidel Serra en salt; Aina Solà va ser desena i l'andorrà Joan Prat, setzè. Entre els juvenils, Martí Flores va obtenir doble medalla, plata en salt i bronze en barra fixa; i trenta-cinquena plaça per a Laura Torrente i dotzena de Gerard Ballesteros. En infantils, Laia Font va ser campiona i primera en terra, plata en paral·leles i barra d'equilibris i bronze en salt; i Ona Sánchez, campiona en salt. Entre els nois, amb podi complet individual per a l'Egiba amb Álvaro Giráldez, que va aconseguir el títol de campió i l'or en terra, salt i barra fixa i la plata en anelles i paral·leles; Aitor Gómez, que fou subcampió estatal, or en anelles i paral·leles, plata en cavall amb arcs i bronze en barra fixa; i Pau Sucias, tercer a la general i or en cavall amb arcs i bronze a les anelles; també va competir Martí Estarlí, plata en barra fixa i bronze en terra.

En categoria aleví, Mar Royo, campiona d'Espanya en paral·leles i plata en terra; a més Leire de la Peña i Clàudia Navarro van ser sisenes per equips I en benjamí, Maria Comalloga, subcampiona d'Espanya i bronze en barra. Per equips, en aquesta categoria l'Egiba es va proclamar campiona d'Espanya amb Maria Comallonga, Júlia Monteagudo, Júlia Sánchez, Clàudia Cerretero i Júlia Garcia. Del club manresà també van debutar les prebenjamines Jana Orgaz, Elsa Martín i Martina Muñoz.