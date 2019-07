L'Espanyol fa oficial el fitxatge d'Ander Iturraspe

L'Espanyol va confirmar ahir el fitxatge del migcampista defensiu Ander Iturraspe, que arriba procedent de l'Athletic Club de Bilbao a cost zero. El jugador basc, de 30 anys, es va mostrar «molt il·lusionat per ser aquí, a més amb el plus de poder jugar a Europa» i va assegurar que sap que haurà de «competir per una posició i ho faré al màxim nivell possible».