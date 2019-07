L'Inter Movistar B serà el contrincant del Manresa FS en el 41è Trofeu Les Codines

La 41a edició del clàssic Trofeu Les Codines que organitza cada any des de la seva fundació el Manresa Futbol Sala tindrà, com en les darreres edicions, un rival de luxe. Es tracta del conjunt madrileny Inter Movistar B que jugarà al Pujolet el divendres 30 d'agost a les 9 del vespre.

Aquesta confrontació forma part del torneig de organitza el Ripollet i que començarà el dia abans, el dijous 29 d'agost. El Manresa FS està enquadrat en el grup B conjuntament amb l'Escola Pia de Sabadell i l'esmentat Inter Movistar B, tots tres de Segona B. Els manresans, dirigits per Manuel Moya, jugaran el primer partit , el dijous al pavelló Joan Creus de Ripollet, davant el conjunt sabadellenc. Al grup A hi ha El Pozo Múrcia B, el Mataró i el Ripollet. La final està programada pel diumenge 1 de setembre.

Els enfrontaments d'aquest torneig del Ripollet formen part de la pretemporada del Manresa FS. La mateixa s'iniciarà el 19 o 20 d'agost i continuarà amb una estada a Encamp (Andorra) del 23 al 25 del mateix mes. Aquesta fase de preparació també contempla un partit el dissabte 7 de setembre a la pista de Les Corts, conjunt de Tercera Nacional. La lliga de Segona B, la que jugarà el Manresa FS, s'iniciarà el 14 de setembre.