Mirotic: «Vull marcar una època, liderar l'equip i guanyar títols al Barça»

Nikola Mirotic va ser presentat ahir com a nou jugador del Barça al Palau Blaugrana, on va assegurar que arriba al club blaugrana perquè vol «marcar una època, liderar l'equip i guanyar títols amb el Barça». Quan va ser preguntat per la rebuda que tindrà a la capital espanyola quan jugui contra el seu exequip, el Reial Madrid, va aclarir que «no és una cosa que em preocupi» i afirma que arriba al «millor projecte possible».

L'aler pivot de 28 anys lluirà el dorsal 33 i considera que fitxar pel Barça i abandonar l'NBA, competició que considera que és molt individualista, «és un pas endavant i, a més, tant la meva família com jo estem encantats de formar part d'aquest equip». Ahir també va parlar el president el Barça, Josep Maria Bartomeu, qui va manifestar que amb el fitxatge de Nikola Mirotic «el nostre creixement serà més alt, ja que ens faltava una estrella, ha triomfat a l'NBA sent un dels jugadors determinants en tots els equips en els que ha estat».

El president blaugrana va reconèixer que «no és normal que un jugador que és a l'NBA decideixi tornar a Europa, Això dona molt valor a la decisió de Mirotic i de la seva família». A més, Bartomeu va aprofitar per «felicitar a Joan Bladé per la tasca feta aquests anys, així com agrair a Albert Soler i Nacho Rodríguez el que estan fent pel club. Ens il·lusiona el que estem preparant per aquesta temporada» i per recordar que «si tot va bé, el Palau Blaugrana es quedarà petit i per això haurem de construir un nou Palau».