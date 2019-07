Neymar no va a entrenar-se i el PSG el declara en rebel·lia

El PSG prendrà mesures contra Neymar per no anar a entrenar-se

El PSG va declarar ahir Neymar en rebel·lia a través d'un comunicat oficial en què assegurava que el brasiler havia de tornar avui a París a entrenar i que, en no acudir-hi, el club prendrà mesures contra l'exjugador del Barça, que podria tornar al conjunt blaugrana aquest estiu. La resta de jugadors del París Saint-Germain que no han disputat la Copa Amèrica sí que van assistir-hi ahir, amb l'excepció del brasiler, lesionat abans de començar el campionat en un partit amistós. Per la seva part, Neymar i el seu entorn asseguren que van comunicar al PSG que seguiran a Brasil fins el dia 15.

Aquest fet va coincidir amb l'arribada ahir de Neto a Can Barça. El nou segon porter blaugrana va aterrar a Barcelona i es va fotografiar per primera vegada a les instal·lacions i ala botiga del Camp Nou. El brasiler arriba al Barça per suplir la baixa de Jasper Cillessen, qui ha fitxat precisament pel València, club en el qual fins ara era titular Neto. El nou porter del Barça va assegurar que arriba al club amb l'objectiu de «guanyar-ho tot». Neto arriba enmig de la polèmica generada al voltant de Neymar i també de Griezmann, qui tampoc va anar a entrenar amb l'Atlètic de Madrid el dia que començaven els entrenaments del conjunt matalasser i també hi ha la possibilitat que l'equip prengui mesures contra el futbolista francès. Griezmann espera que el Barça finalment pagui la clàusula de rescissió del davanter, que es troba en 120 milions d'euros des de l'1 de juliol. L'escenari dels dos possibles grans fitxatges del Barça és gairebé idèntic. D'altra banda, els blaugranes Philippe Coutinho i Arthur Melo van guanyar la Copa Amèrica amb la selecció amfitriona, Brasil, davant Perú (3-1). A més, l'exblaugrana Dani Alves va ser escollit millor jugador del torneig.