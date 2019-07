Nico Laprovittola, nou jugador del Reial Madrid

Nicolás Laprovittola, presentat com nou jugador del Madrid

Nicolás Laprovittola, presentat com nou jugador del Madrid REIAL MADRID

Nicolás Laprovittola, base argentí de 29 anys que en les dues últimes tmeporades ha brillat sa les files del Joventut, jugarà les dues properes temporades a les files del Reial Madrid. La Penya no ha exercit el dret de tempteig al qual tenia dret i la incorporació de Laprovittola al Madrid es donava per feta des de fa dies. Ha estat el MVP de la passada edició de la lliga Endesa amb unes mitjanes de 17,2 punts, 6,4 assistències i 2,5 rebots.Internacional absolut amb Argentina, destaca per la seva visió de joc. Després de jugar 6 temporades a l'Atlético Lanús argentí va donar el salt al Flamengo brasiler, guanyant en dues ocasions la Lliga de les Amèriques i la Copa Intercontinental.