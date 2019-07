El Torneig de Puig-reig es juga fins dissabte

La 23a edició del popular Trofeu de Vòlei Platja de Puig-reig se celebra fins al proper dissabte al Passeig de la Riera de la Sala, el qual es bateja durant els dies del torneig com el Passeig Marítim. Les categories són les 4×4, open, femení i júnior. El divendres hi ha un sopar gratuït per als jugadors. Cada jornada s'enceta a partir de les 8 de la tarda.