Arriba Eulis Báez i se'n va Lundberg

No es pot parlar de sorpreses. La sortida d'Iffe Lundberg era una possibilitat després de la brillant campanya en el seu debut a l'ACB i, en tot cas, només calia esperar quin club donaria el pas, i aquest finalment ha estat el Tenerife. Pel que fa a l'arribada d'Eulis Báez, un ala pivot de 37 anys amb un gran coneixement de la lliga i qualitats contrastades, ja feia uns dies que sonava i tenia el beneplàcit d'un Pedro Martínez que l'ha tingut al Gran Canària força temporades i amb rendiment excel·lent.

Començant pel que arriba, de Báez destaca el seu joc versàtil, és intens en defensa, i en atac es mou bé a prop de l'anella malgrat fer només 2,01 metres, i té un apreciable tir de 3 punts. Va nèixer a Santo Domingo però té el passaport espanyol, i no ocupa la plaça d'extracomunitari.

Va arribar el 2005 a l'Akasvayu Vic, on va coincidir amb el tècnic manresà Xavier Garcia, a la LEB Plata. La temporada 2008-09 la va passar a la LEB Or a les files del Lleó. El seu salt a l'ACB el va fer al 2009, a Valladolid, equip en el qual va romandre durant dues campanyes. En la 2011-12 va estar al Joventut, abans de recalar a Las Palmas, on ha tingut una llarga estada. Els seus números a l'ACB durant la campanya temporada van ser de 8 punts, 3 rebots i 2 assistències, amb 10 de valoració. El contracte que se li fa a Manresa permet que pugui estar tres anys al Congost si les dues parts estan d'acord en mantenir el vincle.



Lundberg deixa 50.000 euros

La sortida és la del base-escorta Iffe Lundberg, jugador cotitzat per ser una de les revelacions de la lliga passada i que tenia encara contracte en vigor. Però, com ahir va informar el Bàsquet Manresa, el jugador danès s'ha desvinculat abonant la seva sortida. La xifra, en principi, era de 75.000 euros i ha quedat en 50.000 després de la negociació. Lundberg va arribar al Bàsquet Manresa fa dos anys, l'estiu del 2017, i amb l'equip del Bages va aconseguir l'ascens a la Lliga Endesa, després de destacar a la LEB Or. En el seu primer any com a debutant a la màxima categoria espanyola, va fer unes mitjanes de 10,3 punts i 2,9 rebots. En el seu comunicat, el Baxi agraeix a Lundberg «la seva professionalitat durant aquestes dues grans temporades i li desitja sort en els nous reptes tant personals com professionals». Amb Lundberg, l'Iberostar Tenerife es torna a fixar en els jugadors procedents del Manresa, com ha passat anteriorment amb Davin White (2015) i el lituà Marius Grigonis (2016).