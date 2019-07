El Barça presenta Neto i el tècnic del Bayern mostra interès per Dembélé

El nou porter del FC Barcelona, Norberto Murara, Neto, va afirmar ahir, en la seva presentació, que està disposat a buscar el seu «lloc» a l'equip i que pensa lluitar per ser titular, tot i la gran competència que li suposarà l'alemany Marc-André Ter Stegen, a qui respecta: «Arribo en plenitud, en el que és un moment perfecte». Neto, de 29 anys, supleix Cilessen (de 30) que ha fet el camí invers, i ha fitxat pel València, el club anterior de Neto.

Mentre ahir Bartomeu deia que no hi havia novetats sobre Neymar, el tècnic del Bayern de Munic, Niko Kovac, citava Sané (Manchester City) i Dembélé com a jugadors del seu interès, sobretot si el brasiler torna al Barça.