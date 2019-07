El club segueix treballant per tancar una plantilla competitiva

Encara falta trobar moltes peces per completar el puzle. El nou secretari tècnic del Manresa, Xavi Ribera, continua treballant en una plantilla que sigui competitiva per a la Tercera Divisió. De moment, el Manresa té lligats onze jugadors. Repeteixen de la campanya passada Pol Busquets i Òscar Pulido, com a porters, Sergi Solernou, Joan Castanyer, Bernat Benito, Florent Reverdie, David Sánchez Ruano, Biel Rodríguez i Marc Cuello. Són cares noves Edgar Fernández, un jugador ofensiu del Rubí, i el lateral esquerre Christian Alarcón, amb passat a la Muntanyesa i el San Cristóbal, tot i que la dar-rera campanya se la va passar pràcticament en blanc per problemes físics. Faran la pretemporada Joan Fígols, Joanet (Berga), Roger Claret (Avià) i Manel Montoya (Sant Gugat).