Edgar Fernández, un campió amb el Barça per al Manresa

arxiu particular

Edgar Fernández al Congost amb la samarreta del Manresa arxiu particular

L'egarenc Edgar Fernández és el darrer fitxatge del Manresa. Es tracta d'un jove futbolista ofensiu que arriba a la capital del Bages després de força anys de formació al FC Barcelona. Fernández, que té 20 anys i resideix a Rubí, va entrar al Barça el primer any d'infantil, i s'hi va mantenir fins a la darrera temporada de juvenil, quan va guanyar la Youth League.

Fernández va encetar la campanya passada la seva etapa de sènior amb el Rubí a Primera Catalana. Ell mateix es defineix com un jugador que «domina el control de pilota amb un joc tranquil, més basat en les assistències que en marcar gols. Puc jugar d'extrem, però també puc fer-ho per dintre com a interior». Fernández reconeix que passar del Barça al Rubí «va ser un canvi molt gran perquè el futbol que es practica és molt diferent. Al Barça tens sempre la pilota i al Rubí s'havia de córrer més. M'han dit que la Tercera Divisió té més nivell que la Primera Catalana, i això ja m'agrada».

L'exblaugrana apunta també que «el Manresa ha mostrat molt interès en el meu fitxatge i m'ha convençut la idea. A més, m'han parlat que té un entrenador a qui li agrada tenir la pilota».