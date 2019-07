Mirotic i Ibaka renuncien al Mundial, on sí que hi haurà Marc Gasol i Ricky Rubio

Ni Nikola Mirotic ni Serge Ibaka. Cap dels dos pivots nacionalitzats seran al Mundial de la Xina de final d'agost i inici de setembre amb la selecció espanyola. Ahir, Sergio Scariolo va donar la llista dels 16 preseleccionats, de la qual han de sortir els 12 noms defintius, i no hi ha ni el nou jugador del Barça ni el flamant campió de la NBA, el pivot hispanocongolès amb passat al Nou Congost. Ambdós han volgut descansar aquest estiu.

Tampoc hi ha a la llista el base canari Sergio Rodríguez, que ha tancat la seva etapa al CSKA com a campió de l'Eurolliga i ara canviarà d'aires. Ja feia molt temps que es coneixia l'absència de Pau Gasol, lesionat i actualment sense equip, tot i que amb diverses ofertes d'equips de l'NBA

Entre els que sí que hi formen part hi ha el base català Ricky Rubio. El del Masnou acaba de canviar d'equip les últimes hores,en deixar els Utah Jazz per arribar als Phoenix Suns amb contracte de 51 milions de dòlars per a tres temporades. Marc Gasol, campió amb Toronto Raptors de la lliga americana amb Ibaka, es perfila com el líder de la selecció a la Xina. Els altres dos jugadors que són actualment a l'NBA que formen part de la llista de la selecció són els germans Willy (Charlotte Hornets) i Juancho Hernangómez (Denver Nuggets). D'entre 16 jugadors, n'hi ha dos que han passat pel Bàsquet Manresa: el base madridista Sergi Llull i el pivot blaugrana Pierre Oriola. El capità serà Rudy Fernández, ja que és el que ha jugat més partits (211) amb la selecció d'entre els convocats.

Els 16 preselccionats per Sergio Scariolo són els següents: Pablo Aguilar (Reggiana), Javier Beirán i Xavi Rabaseda (Herbalife), Víctor Claver, Pau Ribas i Pierre Oriola (FC Barcelona), Rudy Fernández i Sergio Llull (Reial Madrid), Marc Gasol (Toronto), Willy Hernangónez (Charlotte), Juancho Hernangómez (Denver), Quino Colom (Bahçesehir Koleji), Ilimane Diop (Baskonia), Jaime Fernández (Unicaja), Joan Sastre (València Basket) i Ricky Rubio (Phoenix Suns). El Mundial es juga del 31 d'agost fins al 15 de setembre.