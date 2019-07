Oliver anirà al Betis i el Bilbao confirma Rafa Martínez

Els dos equips acabats de retornar a la Lliga Endesa han fet públiques aquest dimecres la contractació de dos vells coneguts del Congost, que han sonat per tornar a Baxi les darreres setmanes. El Coosur Reial Betis ha donat a conèixer el fitxatge del base de 41 anys Albert Oliver i el Retabet Bilbao ha confirmat la contractació del santpedorenc Rafa Martínez.

Pel que fa als andalusos, van anunciar la seva segona contractació, la d'un Oliver que havia sonat per al Baxi quan encara hi era Joan Peñarroya i també per al San Pablo Burgos després de la marxa del tècnic egarenc. El jugador, també de Terrassa, va ser quatre temporades al Congost (2002-06) i les sis darreres ha actuat al Gran Canària, després d'etapes al València, l'Estudiantes i el Joventut. Curiosament, la trajectòria d'Oliver al Manresa és recordada per un triple estratosfèric que va donar el triomf als bagencs a la que ara serà la seva pista, el Municipal de San Pablo, el 2006.

Per la seva banda, el Retabet Bilbao va fer oficial el que ja se sabia des de dies enrere, l'arribada de Rafa Martínez, després que el bagenc posés punt final a onze temporades al València. L'escorta, de 37 anys, també havia sonat com a fitxatge del Baxi i del Betis, però finalment jugarà a les ordres d'Àlex Mumbrú al conjunt biscaí la propera temporada.