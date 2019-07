Oukhelfen i Fàbregas tenen una plaça a l'Europeu sub-23

Abdessamad Oukhelfen, fondista del CA Igualada Petromiralles, ha estat seleccionat per la federació estatal d'atletisme per participar en el Campionat d'Europa sub-23, el qual tindrà lloc a Gävle, a Suècia, des de demà fins al diumenge. L'atleta formarà part de la selecció estatal promesa en les proves dels 10.000 i 5.000 metres llisos, amb unes millors marques de 28'30"03 i 13'39"27, respectivament. També hi participarà el saltador igualadí Eduard Fàbregas, entrenador del CAI en salt d'alçada. La seva millor marca en aquesta especialitat és de 2,16 m, alçada que li ha permès formar part de la selecció promesa.