Altimiras i Pérez entren al projecte de captació de talents de rítmica

Les dues gimnastes seran controlades per la federació catalana

Les gimnastes del Club Rítmica Manresa Maria Altimiras i Jana Pérez, ambdues de categoria aleví, han estat seleccionades, d'entre tot Catalunya, per la Federació Catalana de Gimnàstica per formar part del projecte de captació de talents. La primera de les activitats és aquesta setmana, ja que estan concentrades a Lloret de Mar, on entrenen amb Ludmila Gogunaskaya, conjuntament amb la professora de dansa Dana Tagle, i estan supervisades per la responsable tècnica de la Federació Catalana de Gimnàstica, Iratxe Aurrekoetxea.