Aura Coronado cau quan arriscava per millorar la 21a posició del gegant

arxiu particular

Aura Coronado, amb els patins que utilitza en els World Roller Games arxiu particular

La joveníssima patinadora de Castellar de n'Hug Aura Coronado, de només 14 anys, no va poder finalitzar ahir la segona màniga de l'eslàlom gegant dels World Roller Games que s'estan disputant aquests dies a Barcelona. Coronado era a prop d'aconseguir una posició semblant a la 21a en la qual havia quedat en la combinada de dimarts, però va caure quan negociava la penúltima porta de la segona màniga. A diferència de dimarts, en què també va caure però es va poder redreçar per trobar la línia de meta, la normativa no permetia fer el mateix en el gegant, motiu pel qual va quedar desqualificada.

La victòria, ahir, va ser per a l'alemanya Mona Sing, en una prova dominada per les patinadores del país centreeuropeu, que van copar els sis primers llocs. La primera espanyola va ser Ainhoa Mellado, desena, i la companya d'equip de Coronado al May Luengo cerdà, Anna Borràs, va finalitzar dinovena.

Avui Aura Coronado afrontarà l'eslàlom especial, una competició més tècnica en què no sortirà amb tant handicap pel físic, a causa de la seva edat, amb el qual ha sortit en les altres proves. En cas que obtingui un bon resultat, combinat amb el de les curses que ha dut a terme entre dimarts i dimecres, podria aspirar a disputar l'eslàlom paral·lel, que tancarà demà l'alpí en línia dels World Roller Games.