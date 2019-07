El base amb passaport de l'Azerbaidjan Jordan Davis interessaria al Baxi

El jugador nord-americà de 22 anys i passaport d'Azerbaidjan Jordan Davis podria ser el base que fitxi el Baxi Manresa els propers dies i que acompanyi Dani Pérez en la direcció de joc del conjunt de Pedro Martínez. Així se'n desprèn de la informació que va publicar ahir a la nit el periodista Òscar Herreros al seu compte de Twitter. Seria el tercer fitxatge de l'equip, després del de Dani Pérez i el d'Eulis Báez, confirmat dimarts al vespre.

Davis ha cobert els quatre anys d'universitari a Northern Colorado, amb una mitjana de gairebé 24 punts per partit el darrer any i més de quatre assistències repartides. Amb el seu equip ha disputat la conferència Big Sky de la lliga universitària dels Estats Units, la NCAA, i hi ha estat escollit jugador de l'any. Té passaport d'Azerbaidjan, ja que va ser captat per aquest país fa dos anys per tal de disputar el Mundial sub-17 de la seva sotsdivisió. No ocuparia lloc d'estranger i el Baxi mantindria lliure una plaça d'aquest tipus, ja que l'altra l'ocupa Ryan Toolson. Ara està jugant la lliga d'estiu de l'NBA amb els Denver Nuggets. En el debut va anotar 10 punts contra els Boston Celtics.