Els clubs ascendits a l'ACB fitxen dos vells coneguts

Dos exjugadors del Bàsquet Manresa, que en algun moment d'aquest període d'entre temporades van sonar per tornar al Nou Congost, passaran a formar part de la plantilla dels dos conjunts que acaben de retornar a la Lliga Endesa, el Coosur Reial Betis i el Retabet Bilbao. Així, el base Albert Oliver, de 41 anys, jugarà amb els andalusos i Rafa Martínez, de 37, ho farà amb els biscaïns.

Pel que fa a Oliver, va posar punt final a sis temporades a l'Herbalife Gran Canària i va sonar que podria tornar al Bàsquet Manresa quan Joan Peñarroya encara era l'entrenador del Baxi. Quan el tècnic egarenc va fitxar pel San Pablo Burgos, es va arribar a dir que el director de joc, també de Terrassa, aniria cap al Coliseum, però finalment ha estat el Betis de Curro Segura qui l'ha convertit en el seu segon fitxatge de la temporada, després del de fa uns quants dies d'AJ Slaughter.

Oliver va ser jugador del Bàsquet Manresa entre el 2002 i el 2006. Precisament, aquest darrer any va anotar una de les cistelles més recordades dels manresans a l'elit, amb un tir inversemblant que va donar la victòria al conjunt que aleshores entrenava Óscar Quintana a la pista on ara actuarà, al municipal de San Pablo. Després del Manresa, Oliver va actuar al València, l'Estudiantes i el Joventut, abans de recalar al Gran Canària, on la temporada passada va jugar l'Eurolliga.



Un any a Miribilla

Pel que fa a Rafa Martínez, ja se sabia des de fa dies que actuaria al Retabet Bilbao i ahir es va acabar de confirmar. El jugador santpedorenc és ara al Bages, organitzant el seu campus d'Artés de cada estiu, i també va sonar per jugar al Bàsquet Manresa, i també al Betis, un cop es va saber que posava punt final a onze temporades al València, on va batre gairebé tots els rècords.

Per explicar el seu fitxatge, el director esportiu del Bilbao, Rafa Pueyo, va explicar que Rafa Martínez «és un jugador d'una gran qualitat i experiència del qual esperem que sigui una de les nostres referències. En el joc ha destacat, en els darrers anys, per la seva efectivitat en el llançament exterior però és capaç d'anotar també en situacions de contraatac o penetrant. A més, creiem que per la seva experiència serà un líder en el vestidor que ajudi a entendre als joves què és l'ACB». Firma per una temporada.