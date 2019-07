Èric Iborra i Dan Clotet fan un bon paper al Campionat d'Espanya sub-12

arxiu particular

Participants en el Campionat d'Espanya d'escacs sub-12 arxiu particular

Els escaquistes de la Fundació Joviat Èric Iborra i Dan Clotet s'estrenaven al Campionat d'Espanya sub-12, però van assolir resultats més propis de jugadors de segon any, fet que corrobora la línia ascendent d'ambdós esportistes. El campionat es va celebrar, com és habitual els darrers anys, a la localitat malaguenya de Salobreña. Es van disputar nou rondes de 90 minuts amb 30 segons d'increment per jugada. Iborra i Clotet sortien 48è i 62è del rànquing inicial, d'un total de 172 participants.

Èric Iborra va protagonitzar un inici de campionat fulgurant, en obtenir 4,5 punts en les 5 primeres rondes, que el van situar 5è de la general i van possibilitar que s'assegués a la segona taula a la sisena ronda. Malgrat la lluita que va protagonitzar contra rivals de l'entitat com Diego Vergara o Xulio del Prado (1r i 3r del rànquing inicial), Iborra només va aconseguir un dels quatre darrers punts i va finalitzar 33è amb 5,5 punts.

D'altra banda, Dan Clotet, que a la segona ronda va ensopegar amb el balear Manuel Ermachenko, 5è del rànquing inicial, va mostrar un joc sòlid i regular que al capdavall li va donar una excel·lent i treballada 43a posició final, també amb 5,5 punts.

Ambdós jugadors van rendir a un molt bon nivell, en aconseguir classificar-se en millor posició respecte al rànquing inicial i quedant entre els millors de la delegació catalana: Iborra setè i Clotet desè, d'un total de 30 jugadors pertanyents a la FCE. Si es tenen en compte els jugadors sub-11 (nascuts el 2008) el resultat va ser igualment extraordinari: Iborra, desè, i Clotet, tretzè, d'un total de 69 participants.

Iborra va participar també al campionat d'Espanya de partides ràpides sub-12, que es va disputar a nou rondes de 10 minuts amb 5 segons d'increment per jugada. Va finalitzar 88è d'un total de 133 inscrits, en anotar 4 punts.