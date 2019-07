La Republicana, una clàssica ciclista dels anys 30 que reneix amb final a Manresa

El 14 d'abril dels anys 1934, 1935 i 1936 es va celebrar l'anomenada La Republicana, una clàssica de cicloturisme que unia Jaca i Barcelona per rememorar la revolta de Jaca del 1930. I el 1937 començava una curiosa cursa ciclista sobretot pel fet que es feia en plena Guerra Civil, l'anomenat Trofeu Pedal Antifeixista. Una prova que no era aliena al conflicte bèl·lic. Era organitzada pel diari republicà El Diluvio amb la col·laboració del Comissariat de Propaganda de la Generalitat i el Comitè Català Pro Esport Popular. Els organitzadors no amagaven que aquell trofeu era el substitut de l'esmentada Jaca-Barcelona. La intenció era recordar la ruta que haurien fet els militars sublevats a final del 1930 contra la monarquia d'Alfons XIII i que van fracassar i acabar afusellats. No deixava de sorprendre que mentre milers de joves es jugaven la vida a la trinxera, uns altres, una cinquantena, es dediquessin a córrer en bicicleta.

La clàssica La Republicana, que anava de Barcelona a Jaca, era la més llarga de l'Estat de les que es feien en un sol dia, 367 quilòmetres d'una sola tirada, mentre que el Trofeu Pedal Antifeixista es va dividir en cinc etapes, que acabaven a Lleida, Tarragona, Manresa, Girona i Barcelona, amb uns 700 quilòmetres de recorregut.

Força anys després, i amb caràcter bianual, la Jaca-Barcelona torna a ser vigent, en aquest cas amb la PC Bonavista com a protagonista, ja que, en les darreres edicions, els cicloturistes acaben la ruta al seu local a Manresa (de Catalunya, la UE Sants també forma part de l'organització).

I aquest 2019 és any de clàssica. Tindrà lloc el proper dia 27 de juliol. La sortida es donarà a les 4 de la tarda de l'ajuntament de Jaca per fer front a 315 quilòmetres fins a Manresa, amb arribada aproximada diumenge a les 9 del matí (no hi ha limitació), i amb un esmorzar de germanor inclòs. En ser una prova merament nocturna, els participants han de portar llums i armilles reflectants. La Republicana Jaca-Manresa és oberta a tothom qui vulgui i és gratuïta, sense necessitat de fer inscripció prèvia. Si que cal apuntar-se per al sopar, si es vol, que es farà a Selgua (Osca). El telefon de contacte és el 636 51 95 37, de Miguel Cored, l'autèntic impulsor d'aquesta clàssica des de Jaca. Qui vulgui participar de la Catalunya Central, la PC Bonavista organitzarà el transport fins a Jaca el mateix dissabte al matí. El recorregut es fa per carreteres secundàries amb reagrupaments a Santa Maria (41 km), Ayerbe (60 km), Osca (88 km), Selgua (144 km), Balaguer ( 211 km) i Calaf (279 km).