Sagan no falla a la cita amb el triomf en la vigília de les primeres pujades

L'eslovac Peter Sagan, un dels corredors més controvertits però alhora més populars del pilot internacional, va endur-se ahir la victòria en la cinquena etapa del Tour de França i va mantenir el seu idil·li amb una cursa en què ha obtingut triomfs parcials els quatre darrers anys, a més de ser el principal candidat a endur-se el mallot verd de la classificació per punts. Sagan va treure partit del pas per alguns ports que van fer despenjar els esprintadors purs.

Abans, hi va haver escapades com la de Wellens, Clarke, Würtz i Skujins, que va arribar a superar els tres minuts. El letó va ser el dar-rer en ser capturat i encara ho va intentar el portuguès Rui Silva, amb un atac suïcida que va ser avortat abans de l'esprint final. Davant de l'absència dels principals rivals, Sagan no va tenir gaire dificultats per superar Van Aert i Trentin a la meta.

Avui, primera gran etapa de muntanya, entre Mulhouse i La Planche des Belles Filles, port de primera categoria. Abans, s'haurà passat per Le Markstein i el Ballon d'Alsàcia, també de primera, a part de dos ports de segona i dos més de tercera en 160,5 quilòmetres de recorregut. Serà la primera oportunitat que tindran els escaladors en el Tour.