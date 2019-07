La selecció sub-19 d'Argentina juga avui un amistós al Pujolet

Avui s'ha organitzat, amb motiu de la celebració dels World Roller Games 2019, un partit amistós al pavelló del Pujolet (20 h) entre la selecció d'Argentina sub-19 i un combinat de jugadors perta-nyents al CP Manresa, HC Igualada, CP Manlleu, CHP Sant Feliu i PHC Sant Cugat, entre d'altres.

L'equip argentí va participar recentment al Mundial sub-19, a Vilanova i la Geltrú, i només va perdre contra Espanya a la final (3-2); per tant, va assolir el subcampionat. En aquest duel, Argentina es va avançar dues vegades a la primera part, amb gols de Bruno Alonso i Eitel Torres. A la represa, però, Espanya va remuntar el 0 a 2 amb una brillant actuació de Roc Pujades, del CP Manlleu. Ell mateix va ser l'autor del primer i tercer gols de la selecció estatal. El segon el va anotar Aleix Marimon.

És així com, després d'una quinzena d'anys i de vèncer a Itàlia a les semifinals (Espanya havia superat a Portugal), a Vilanova, la selecció sub-19 d'hoquei sobre patins d'Argentina, dirigida per Juan Manuel Garcés, es va classificar per una final mundial i es va quedar a les portes de la victòria. És precisament per la gran trajectòria que han viscut els joves jugadors argentins recentment que es garanteix que aquest partit amistós d'avui al Pujolet pugui ser un èxit total i que el públic pugui gaudir d'una jornada plena d'emocions amb aquest esport en el seu millor estat.