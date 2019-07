El tennis estatal situa dos semifinalistes a Wimbledon

Per primera vegada hi haurà dos jugadors espanyols a les semifinals de Wimbledon en el quadre individual masculí. Fins ara, només Arantxa Sánchez Vicario i Conchita Martínez ho havien aconseguit en el femení, el 1995. Aleshores, l'aragonesa va perdre a les semifinals contra la barcelonina i aquesta va caure a la final davant Steffi Graf. Ara, Roberto Bautista i Rafael Nadal disputaran, demà, la penúltima ronda i no hauran de jugar entre ells. El castellonenc es veurà les cares davant del número 1 del món i vigent campió, Novak Djokovic, i el manacorí farà el mateix contra el vuit cops triomfador a l'herba de l'All England Club, el suís Roger Federer. En tots dos casos, els espa-nyols han derrotat els respectius rivals aquesta mateixa temporada, tot i que jugar sobre la superfície ràpida pot fer favorits els adversaris.



Per primer cop

La sorpresa ha estat la presència en aquesta fase del torneig de Roberto Bautista, tot i que el número 22 del món ja havia avisat aquest any que es trobava, als 31 anys, en el millor moment de la seva carrera. Ahir va superar l'argentí Guido Pella per 7-5, 6-4, 3-6 i 6-3 en poc més de tres hores de joc i ara jugarà contra un Djokovic al qual va derrotar a Doha al principi de la temporada. Ahir, el serbi no va patir gens per vèncer el belga David Goffin per 6-4, 6-0 i 6-2. Després del partit, el mateix Bautista va declarar que «no tenia pensat ser aquí, havia de ser a Eivissa amb els meus amics».

Més previsible era la presència de Rafa Nadal a les semifinals. Ahir, en una altra demostració de solidesa, va superar el sempre perillós nord-americà Sam Querrey per 7-5, 6-2 i 6-2, i ara jugarà contra Federer, que va derrotar Kei Nishikori per 4-6, 6-1, 6-4 i 6-4. Tots dos van disputar la final el 2008, amb triomf del mallorquí.

Avui, semifinals femenines. Elina Svitolina contra Simona Halep, a les dues, i Serena Williams contra Barbora Strycova, després.