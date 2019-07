Àlex Abrines retorna al Barça amb un contracte per dos anys

El Barça ha incoprorat un nou jugador a una plantilla 2019-20 plena d'estrelles. Àlex Abrines, que fa tres temporades va marxar del club per anar als Oklahoma City Thunder, s'afegeix als fitxatges de Nikola Mirotic, Cory Higgins i Brandon Davies, més les renovacions del tècnic Svestislav Pesic i de puntals de l'equip com Thomas Heurtel, Víctor Claver i Adam Hanga. Abrines firma per dues temporades amb opció a una tercera, L'ala de 25 anys i 1,98 metres serà prersentat el proper dilluns al Palau Blaugrana.

Amb els Oklahoma City Thunder Abrines ha disputat un total de 174 partits en tres temporades amb una mitjana de 5,3 punts (37% en els triples) i 16 minuts de mitjana per partit. Recentment ha penjat un video a la xarxa en el qual detalla que ha passat una depressió de la qual ha aconseguit sortir per retrobar la il·lusió pel bàsquet. En la seva primera etapa al Barça, Abrines va arribar el 2012 procedent de l'Unicaja de Màlaga i va jugar quatre campanyes sota les ordres de Xavi Pascual. Va jugar un total de 255 partits i va guanyar la Copa del Rei (2013), la lliga ACb (2014) i la Supercopa (2015). Abrines és internacional absolut.