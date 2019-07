Joan Busquet, president del Club Bàsquet Calaf, rep l'homenatge de la federació

arxiu particular

Joan Busquet (esquerre) amb Maite Fandos, diputada d'Esports arxiu particular

La Festa del Bàsquet Català del 2019 va tenir lloc a la sala Luz de Gas de Barcelona, organitzada un any més per la federació. Enguany va tenir la presentació per part de l'actor David Olivares, que pren part a Polònia . Durant l'acte es va fer el lliurament de premis i els reconeixements a les entitats i les persones relacionades amb tot el bàsquet català.

Enguany, entre els premiats, hi havia Joan Busquet Garbí, que és president del Club Bàsquet Calaf des del 2002, on ha assumit altres tasques com les de tècnic, vocal, secretari, tresorer i vicepresident. Se li va lliurar la medalla de plata que premia la dedicació.