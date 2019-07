L'estatal de muntanya torna amb el Motorsport Alp 2.500

ARXIu PARTICULAR

Una imatge de la prova en l'edició de l'any passat ARXIu PARTICULAR

Alp tornarà a celebrar el 4t Festival Motorsport Alp 2500, la reunió d'estiu de motor en muntanya més esperada. L'esdeveniment tindrà lloc des d'avui i fins aquest diumenge, reunint així en un cap de setmana moltes activitats al món del motor, que complementaran la 9a Pujada a Alp 2500, cursa organitzada per Cerdanya Racing des de ja fa 6 anys com a prova puntuable per als Campionats estatals i catalans de Muntanya.

La cita té una durada de tres dies:

primerament, avui a les 18.30 h es faran les verificacions al Palau d'Esports i Congressos d'Alp, i a les 20 hores al carrer Mancomunitat. Demà, a partir de les 9 del matí hi haurà el tancament de carretera (la GI-400 d'Alp-Masella), on des de les 10.30h se celebraran els entrenaments lliures. Més tard, cap a les 13.30h es faran sessions d'entrenaments oficials.

També, demà, i formant part dels actes del cap de setmana, hi haurà el quart Ral·liesprint de la Cerdanya, amb sortida a les 15.20 hores, i l'arribada és prevista cap a les 22.50 hores. Durant la tarda de demà hi haurà entrenament de l'estat de muntanya (16 hores) i la primera pujada, que serà a partir de les 18.30 hores.

Finalment, el diumenge, a les 8.30 hores es tancarà novament la carretera i a les 9.30 hores es farà un nou entrenament oficial amb la segona pujada a les 11.30. A les 11.45, la sortida de la Trobada de Clàssics i la 2a Eco Trobada. La tercera pujada serà a les 13.30 h.