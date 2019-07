El primer Navès Bike Festival es clausura amb unes bones sensacions

La primera edició de Navès Bike Festival es va celebrar al poble de Navès, al Solsonès, concretament a la Urbanització de Santa Llúcia. Aquest esdeveniment ha estat, en la seva part de formació, iniciativa de l'Escola de Ciclisme Bike Kids, que està vinculada a l'entitat del

Tomàs Bellès. Va acollir tant la 8a prova de la Copa Catalunya BTT dels prebenjamins, benjamins, principiants, alevins i infantils, com la tercera prova de l'Open de Lleida BTT.

La jornada va ser calorosa, un impediment per als esportistes, fet que es va veure contrastat amb el circuit atractiu que transcorria per espais naturals. Estaven ben marcats com les zones de dutxes, aparcament i d'acampada. Hi va haver piscina gratuïta per a tots els participants que l'organització va proporcionar per assegurar una bona estada en aquesta primera edició del festival. Entre les altres activitats, també hi va haver fira d'artesans i productes de proximitat, amb una exposició de vehicles de la marca col·laboradora Skoda, que es va oferir a la zona del circuit. Finalment cal recalcar el magnífic paper que els col·laboradors i voluntaris van fer donant suport a l'organització de l'Ajuntament de Navès, Bike Kids Escola de Ciclisme i Skoda.