Thiago Pinto, qualitat brasilera per al joc ofensiu del Manresa

Thiago Pinto, qualitat brasilera per al joc ofensiu del Manresa ce manresa

El CE Manresa va fer pública ahir la tercera incorporació de la pretemporada. És el mitja punta brasiler Thiago Pinto Goes, que el mes que ve fa 19 anys. Pot actuar en qualsevol posició de la davantera i la darrera temporada ha jugat a l'Europa juvenil de Divisió d'Honor després de passar per l'Europa, el Can Vidalet, la Fundació Hermes, el Prat, el Mollet i la Unificació Bellvitge. S'afegeix als fitxatges de Christian Alarcón (Muntanyesa) i Edgar Fernández (Rubí).