Berga acull la quarta edició del trofeu d'esquí en línia

Berga tornarà a convertir-se, per quarta vegada consecutiva, en un aparador de l'esquí alpí en línia, modalitat esportiva que combina tant l'esquí com el patinatge sobre asfalt, amb la celebració de competicions que avui tindran sessions d'entrenaments i demà, al matí i al migdia, les proves. Serà una gran festa de l'esquí en línia.

Enguany, aquesta edició se situa al vial de baixada del passeig de la Pau, en comptes del vial de pujada, fet que influirà en el trànsit. Així doncs, la pista, de 230 m de longitud i una zona de frenada de 140 m, ja ha estat preparada i asfaltada per oferir les condicions òptimes. Les proves que es duran a terme seran la primera fase de la Lliga Catalana, la primera fase de Copa estatal i la quarta edició del Trofeu May Lueng0.

Els patinadors i patinadores, de clubs d'arreu de l'Estat, hauran de completar el descens a través d'un circuit urbà format per pals verticals separats entre si. En total es faran tres mànigues, i la classificació final constarà de la suma dels dos millors temps obtinguts en cada categoria. A més, hi haurà la presència dels integrants de la selecció espanyola d'alpí en línia, els quals acaben de competir als World Roller Games de Barcelona. Hi haurà Aura Coronado, de 14 anys i de Castellar de n'Hug, i la cervellonenca Anna Borràs, les dues de l'equip May Luengo. Avui hi haurà els entrenaments, de les 16 a les19 hores al passeig de la Pau. Demà hi haurà les curses, amb la disputa de la primera fase de la Copa estatal i la primera fase de la Lliga Catalana. Els horaris de les mànigues seran: 10.15 h, 11.15 h i 12.15 h, respectivament.