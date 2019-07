Djokovic i Federer dirimiran qui és el millor jugador del món sobre herba

Els dos primers caps de sèrie de Wimbledon i els dos jugadors en actiu que han guanyat més vegades el torneig londinenc, el serbi Novak Djokovic i el suís Roger Federer, es jugaran demà a la tarda qui és el millor especialista del moment damunt de gespa. Tots dos van necessitar ahir quatre sets per derrotar els representants de l'Estat espanyol, el castellonenc Roberto Bautista i el manacorí Rafa Nadal, que, en tots dos casos, van endur-se les segones mànigues dels partits però no van poder posar en perill la victòria dels tennistes favorits.



Tercer set decisiu

En el primer partit del dia, Novak Djokovic lluitava contra un rival que l'havia vençut en els dos dar-rers enfrontaments, i tots dos damunt de pista ràpida, a Doha i a Miami. La gespa de Wimbledon, però, atorga un punt més de velocitat als cops del serbi, que va acabar vencent per 6-2, 4-6, 6-3 i 6-2. El balcànic va començar arrasant a l'inici, però un Bautista pacient i sense res a perdre va mostrar la seva millor versió en el segon, en el qual va trencar el servei del seu rival i va acabar enduent-se'l. Però l'inici del tercer parcial va ser decisiu, amb un trencament de Djokovic que li va donar aire i no va permetre Bautista a tornar a entrar en el partit. Aquest va poder recuperar el servei dues vegades, però no ho va aconseguir i va ser el principi de la fi, ja que no va tenir capacitat de reacció en el quart set, que se'l va endur un Djokovic que lluitarà pel seu cinquè títol a Londres.



Solidesa helvètica

En el clàssic del dia, que van jugar a continuació Roger Federer i Rafael Nadal, el suís va guanyar per 7-6, 1-6, 6-3 i 6-4 després d'aprofitar millor els moments culminants i no cometre errades. En un primer set sense trencaments, el vuit vegades campió va aprofitar el desempat per agafar avantatge i relaxar-se, motiu pel qual Nadal, amb un trencament al tercer joc del segon set, va trobar via lliure per igualar el partit. En els dos dar-rers, però, el manacorí va anar sempre a remolc del seu rival, intractable amb el servei i amb capacitat per trencar quan calia. Nadal va salvar quatre punts de partit abans de cedir en un enfrontament amb grans punts.

El de demà serà el tercer enfrontament entre Djokovic i Federer en una final de Wimbledon, totes resoltes, ara per ara, a favor del tennista de Belgrad.