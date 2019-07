Ester Guerrero s'imposa en la 40a Cursa de Pallejà

Ester Guerrero, corredora de l'Avinent Manresa, es va imposar amb autoritat en la 40a Cursa de Pallejà, amb un temps final de 18' 21''. El recorregut era de 5 km i va ser per terreny urbà a la població del Baix Llobregat. La banyolina va superar per 40 segons la segona classificada, que va ser Mireia Suñé, atleta del FC Barcelona, la qual va obtenir un temps de 19' 01''. El tercer lloc va ser per a Mireia Mauri, atleta del CM Sígueme, que va registrar un temps de 21' 54''.