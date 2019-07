Groenewegen treu partit d'un esprint per guanyar l'etapa

L'esprintador holandès del Jumbo-Visma Dylan Groenewegen va aconseguir la victòria en l'etapa d'ahir del Tour, amb un recorregut pla, per tal de recuperar forces després de l'etapa de dijous, que va provocar moviment i canvis a la general. Groenewegen, que encara no s'havia apuntat cap triomf en les arribades massives fins ara, va ser superior a tots els adversaris, encapçalats per Caleb Ewan i Peter Sagan, i va reblar una jornada en què l'italià Giulio Ciccone es va mantenir com a líder, amb sis segons sobre el francès Julian Alaphillippe, que en qualsevol moment pot intentar l'atac per obtenir el mallot groc.

Després de la jornada d'ahir, n'arriben quatre de mitja muntanya que no sembla que hagin de suposar gaire canvis a la classificació general, però sí escapades i espectacle, amb triomfs parcials per a aventurers. El recorregut d'avui unirà Macon i Saint-Étienne durant 200 km i amb cinc ports de segona i dos de tercera.