Manuel Moya: «Em poso l'exigència de lluitar per l'ascens a Segona Divisió»

Continuar en les posicions més capdavanteres de la Segona B i no baixar el llistó, al contrari: «Soc jo que em poso l'exigència de lluitar per l'ascens a Segona Divisió». És Manuel Moya (Centelles, 1975), el nou entrenador del Manresa FS, que ahir va ser presentat per Pere Joan Pusó, el president, i Àngel Catalán, el director esportiu.

El club manresà, subcampió al seu grup a Segona B i classificat per jugar la Copa del Rei, buscarà en la nova campanya acabar entre els quatre primers per poder jugar la fase d'ascens a Segona. Per pujar s'han de superar un total de tres eliminatòries.

Moya arriba a Manresa després d'un període de sis anys a França i Pusó va explicar que «hem hagut d'esperar uns dies per poder fer públic el seu fitxatge, ell encara havia de desvincular-se de l'últim club on ha estat». Es tractava del Montpeller Méditerranée Futsal, que ha descendit a Tercera per «problemes burocràtics» per no haver tramitat de forma correcta els trànsfers internacionals dels seus jugadors. Manuel Moya deia ahir que «aquest era un moment oportú per tornar a Catalunya, en tenia ganes. L'experiència que he tingut a França aquests anys ha estat molt enriquidora. He portat equips a Primera i Segona, amb jugadors molt ben preparats des del punt de vista físic i tècnic, que provenen molts del futbol, i que des del punt de vista tàctic sí que tenen un nivell per sota del que hi ha aquí». Moya retorna al futbol sala de Catalunya, on, abans de fer les maletes cap a França, havia dirigit equips com el Centelles FS, el Canet o el Montornés, coincidint amb jugadors que ara formen part de la plantilla del Manresa FS, com Carles Corvo.

Moya connecta amb l'ambició del Manresa FS: «Aspiro a ser als primers llocs, a lluitar per pujar en un club que té aspiracions, és el que m'agrada». I, també, entre les seves prioritats hi ha «treballar amb jugadors joves, una situació que aquí a Manresa es dona». En aquest aspecte, el president Pere Joan Pusó va recalcar que «el 80% dels jugadors que tenim dins de la nostra plantilla han estat formats al nostre club, alguns d'ells han marxat i han tornat».

Els entrenaments començaran el 19 d'agost i tot seguit l'equip farà una estada de pretemporada a Encamp, Andorra. La presentació de l'equip serà amb el tradicional Trofeu de les Codines, el divendres 30 d'agost, davant de l'Inter Movistar B. La lliga s'obrirà entre el 14 i 15 de setembre.