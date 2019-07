La nova junta vol donar valor a la història de l'entitat

? La junta directiva del Manresa va creixent. Darrerament s'ha incorporat Jose Sánchez, que portarà temes socials, a més a més de continuar en la seva tasca de delegat del primer equip; també és possible que entri a formar part de la junta algun exjugador. Luis Villa ha manifestat que «en els nostres propòsits també hi ha el de donar valor al museu que té l'expresident Manel Sánchez a la Font dels Capellans. Molta gent no el coneix i és impressionant la història que hi ha allà dintre d'una entitat de gairebé 114 anys». La secretaria del Manresa la portarà Anna Marcos. Cal recordar que el club té oberta una campa-nya de captació de socis per a la nova temporada que començarà l'1 de setembre. El divendres que ve, dia 19 de juliol, es farà la presentació de la nova samarreta, en un acte que tindrà lloc al pati exterior del Kursaal.