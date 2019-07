El patrocini és la prioritat al CE Manresa

Nova etapa en el Manresa. Després de la renovació de la directiva, arran de la marxa del president José Luis Correa per problemes professionals, l'entitat ha volgut separar les diferents àrees de treball i, a la vegada, potenciar-les. Una de les principals tasques de nova directiva, encapçalada per Luis Villa, és reforçar l'àrea de màrqueting, amb Jordi Porcel al capdavant, per poder generar els recursos suficients i garantir d'aquesta forma estabilitat econòmica a l'entitat. Una de les tasques de la gent de màrqueting del Manresa és la de trobar patrocinadors. Una feina que va pel bon camí, amb alguna col·laboració ja concretada, com la de la FUB, i altres de molt avançades.

El president Luis Villa considera que «aquesta vegada s'han obert moltes portes. Potser per la repercussió de l'ascens a Tercera Divisió, però segurament també perquè el club està treballant millor aquesta àrea de màrqueting. Una primera línia de treball és el contacte amb empreses de la ciutat, com ara la FUB, i amb una altre empresa important de la comarca, amb la qual estem a punt de tancar un important patrocini. Igualment, tenim engegada una relació molt interessant amb el Bàsquet Manresa, entitat amb la qual podem compartir i intercanviar moltes coses».

Luis Villa admet que també s'estan fent altres gestions: «El que hem d'aconseguir és no haver de tocar el pressupost de la propera temporada per eixugar l'important dèficit que arrosseguem d'aquesta passada campanya. Per això estem també parlant amb una empresa internacional que té una escola de futbol a Barcelona i que podria esponsoritzar el nostre club. En aquest sentit, no busquem la venda del Manresa ni molt menys, sinó tenir un patrocini especial i poder millorar d'aquesta forma el pressupost del primer equip i millorar el futbol base, en què, tot i que és autosuficient, el proper curs hi hauran alguns jugadors becats a les categories de Divisió d'Honor. Ho estem negociant per veure també com encaixa tot plegat, el que nosaltres demanem i el que ells vulguin aconseguir a canvi».

El Manresa té previst convocar una assemblea de socis abans d'arribar al mes de setembre, on s'explicarà l'estat de comptes de l'entitat després de les dificultats econòmiques de la temporada passada, amb deutes, sobretot, a jugadors i entrenadors.