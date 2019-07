Dues igualadines campiones del món al Palau Blaugrana

Emoció al podi amb Teresa Bernadas (segona per la dreta) i Maria Díez (cinquena per la dreta)

Emoció al podi amb Teresa Bernadas (segona per la dreta) i Maria Díez (cinquena per la dreta) TONI ALBIR/EFE

Una treballada i convincent victòria per 8-5 sobre l'Argentina en la gran final ha donat a la selecció espanyola el títol de campiona del món d'hoquei patins en categoria femenina en el marc dels World Roller Games que acaben aquest diumenge a Barcelona. En l'equip estatal, amb majoritària presència de catalanes, hi ha les igualadines Teresa Bernadas i Maria Díez que han pogut celebrar amb les seves companyes el títol, tercer consecutiu per a la selecció. Bernadas, portera del CP Voltregà, ha jugat tota la segona part quan Espanya ha trencat el partit passant del 3-2 del descans al 8-5 definitiu. Maria Díez, de 30 anys i una de les jugadores més expertes de la selecció, ha estat durant tot el campionat el primer canvi que feia el seleccionador, Ricardo Ares. Ha recollit la copa de campiones al costat de la capitana Anna Casarramona i ha explicat que deixa la selecció. Emocionada, Maria Díaz ha comentat als micròfons de TV3 que "ha arribat el moment, és l'hora de deixar pas a noves jugadores. Tant jo com les companyes sabíem que era el meu darrer partit i ha estat molt emotiu". Díez és jugadora del CP Manlleu.

Espanya ja portat sempre la iniciativa en el marcador però les argentines han replicat sempre i han posat molt complicada la victòria. A la mitja part hi havia un 3-2 favorable a les locals amb gols de Berta Busquets, Marta González Piquero i Laura Puigdueta. Les sud-americanes han empatat (3-3) només començar la represa. Els dos gols seguits marcats per Busquets i González Piquero han donat una mica de marge (5-3) però Luciana Aguado ha escurçat amb el 5-4. El partit era tot un espectacle ofensiu i Sara González Lolo i l'argentina Adriana Soto col·locaven un encara incert 6-5. La gallega Maria Sanjurjo ha transformat de falta directa el 7-5 a manca de cinc minuts per a la conclusió i ella mateixa, en els darrer segons, ha embolicat la victòria amb el 8-5.