Halep escombra Serena i conquereix Wimbledon

La tennista romanesa Simona Halep va esclafar la nord-americana Serena Williams en menys d'una hora per un doble 6 a 2 i va conquerir per primera vegada el Gran Slam de Wimbledon, i el seu segon trofeu de primeríssim nivell després de vèncer, l'any passat, a Roland Garros. La germana petita de les Williams va tornar a perdre una final, tercera consecutiva, i no va poder igualar-se amb 24 Gran Slams amb Margaret Court.

La romanesa va jugar un dels millors partits de la seva carrera i, amb menys d'una hora, va escombrar la nord-americana en una final on Serena Williams va cometre un total de 26 errors no forçats, 23 més que Halep. Williams no va poder amb la pressió, igual que fa un any a la final de Wimbledon davant d'Angelique Kerber o exactament igual quan dos mesos més tard va perdre la final del US Open davant d'Osaka i va montar un autèntic espectacle. Halep va sortir en tromba i va aconseguir de forma ràpida dos breaks per posar-se amb un favorable 4-0. Serena no va reaccionar i va acabar cedint el primer set per 6-2. En el segon semblava que la petita de les Williams reaccionava, però, de nou, dos breaks seguits de la romanesa van acabar per decantar la balança a favor de Halep per un doble 6-2.



Djokovic-Federer; la gran final

Aquesta tarda a les 15:00 h, el número 1 del món Novak Djokovic i el número 3 del rànquing ATP Roger Federer, saltaran a la pista central per disputar la gran final de Wimbledon. Djokovic ve de superar en quatre sets al castellonenc Roberto Bautista, mentre que Federer ve d'imposar-se a Nadal. Aquest partit serà el número 48 entre ambdós amb un balanç de 25 victòries pel serbi.