Les igualadines Maria Díez i Teresa Bernadas busquen avui l'or en hoquei

La jornada final d'avui en els World Roller Games inclou partits d'hoquei patins que decidiran els títols en categoria masculina i en femenina. La selecció espanyola d'homes no podrà lluitar per l'or en ser eliminada, a semifinals, per Portugal. En canvi, el conjunt de les dones sí que lluitarà per pujar a la part més alta del podi.

En la selecció estatal femenina hi ha les igualadines María Díez (jugadora al CP Manlleu) i Teresa Bernadas, portera al CP Voltregà amb el qual es va proclamar fa uns mesos campiona d'Europa. En la semifinal del mundial que forma part dels World Roller Games, la selecció espanyola es desfeia per 4-2 d'Itàlia, tot i que va caldre anar a la pròrroga. L'Argentina també va passar a la gran final gràcies al renyit 4-3 aconseguit davant de la selecció de Xile. El títol s'haurà de dirimir en un partit que s'enceta a les 12 d'aquest migdia, al Palau Blaugrana, en directe per Esport3 i Teledeporte.

En la selecció masculina hi ha Edu Lamas, el jugador gallec de mare surienca, que en la propera tmeporada deixarà el Liceo de la Corunya i formarà part de l'equip del Benfica de Lisboa. Van ser els portuguesos, divendres, els que van deixar la selecció espanyola d'Alejandro Domínguez fora de la final en derortar-la per 2-4, en un partit que també va necessitar de la pròrroga. Espanya jugarà avui, des de les 15,30 hores, per mirar d'aconsegur el bronze. El rival és França que va perdre la semifinal amb Argentina per 3-0. La final en la categoria masculina, al Palau Blaugrana, és a les 18 hores.

D'altra banda, ahir es va jugar, a Terrassa, la final del mundial en categoria C amb victòria i ascens d'Holanda que es va imposar per un clar 8-0. En l'equip dels Països Baixos hi han jugat el campionat els germans anoiencs Cèsar i Eric Vives Boersma, que tenene mare holandesa. Eric milita al HC Piera i Cèsar Tety Vives (autor ahir de 4 gols), a l'Igualada HC. El tècnic és Joan Xino Doncel, qui també ho és de l'Hoquei Club Piera.