L'agent de Philippe Coutinho vol que el Barça es defineixi sobre el futur del brasiler

Kia Joorabchian, el representant del davanter brasiler Philippe Coutinho, va assenyalar ahir, un dia abans que els membres de la primera plantilla blaugrana iniciessin la pretemporada, que «Pep Segura, mànager esportiu del Barça, m'ha garantit que Philippe Coutinho és intransferible. Segura m'ho ha dit aquesta mateixa setmana. I el president, Josep Maria Bartomeu, em va dir el mateix la setmana passada. Em va exposar que no tenien cap intenció de vendre el jugador». «Per això, vam prendre la decisió de no rastrejar el mercat i no tenim ni valorem cap oferta», va concloure en declaracions a Ràdio Montecarlo.

Per a Joorabchian, les afirmacions dels dirigents blaugrana contrasten «amb el discurs i les accions d'André Cury, que està pressionant per tal que Coutinho sigui inclòs en les negociacions amb el PSG pel fitxatge de Neymar». Per això, Kia Joorabchian va sentenciar: «He estat en silenci fins ara, però no puc permetre que el Barça menteixi sobre el jugador. Els seus directius han de dir la veritat. I si volen que Philippe Coutinho marxi, dir-ho amb tota claredat».