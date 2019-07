Els Mercedes no perdonen i Bottas sortirà des de la 'pole'

Valtteri Bottas va aconseguir fer el millor temps al Gran Premi de la Gran Bretanya; i el seu company a Mercedes, el líder del Mundial Lewis Hamilton, va assegurar-se la segona posició.

El pilot finlandès va obtenir la pole, però menys d'una dècima de segon va separar els tres primers classificats, i un segon entre els set més ràpids. Lewis Hamilton va marcar el segon millor temps i Charles Leclerc va tornar a ser el millor pilot de Ferrari, i va ser tercer davant Max Verstappen. Sebastian Vettel, sisè, fins i tot es va veure superat per Pierre Gasly, el company de Verstappen a Red Bull. Aquesta va ser la quarta millor classificació de la temporada per Bottas, que com els rivals més directes, excepte Vettel, va fer el temps per passar a la Q3 amb pneumàtics mitjans, que seran els que aquests pilots hauran de fer servir a la sortida. El pilot alemany de Ferrari, molt discret durant tota la jornada, sortirà darrera d'ells en l'engraellat, però amb pneumàtics més tous i més adherents per aquell instant.

Tot i que el ritme de cursa dels Mercedes era superior al de tots els rivals en les simulacions que es van dur a terme divendres, les millores que van fer Ferrari i Red Bull podrien contrarestar les diferències durant la celebració de la cursa. Carlos Sainz no va poder passar a la Q3 i ocuparà el tretzè lloc en l'engraellat de sortida.