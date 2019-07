Sinisa Mihajlovic, actual tècnic del Bolonya, anuncia que té una leucèmia aguda

El tècnic serbi Sinisa Mihajlovic, de 50 anys, va fer públic ahir que «tinc una leucèmia aguda i agressiva, però que es pot afrontar». Mihajlovic no va viatjar dijous amb el seu equip a la població alpina de Catelrotto, on el Bolonya va iniciar l'estada de pretemporada. «He estat tancat a casa dos dies per reflexionar. He plorat sol i també en companyia dels meus jugadors. A hores d'ara, però, només vull anar dimarts a l'hospital i iniciar el tractament. Com abans el comencem, abans l'acabarem», va concloure.

Sinisa Mihajlovic va jugar a l'Estrella Roja de Belgrad, la Sampdoria, la Roma, l'Inter de Milà i a la Lazio, fins a retirar-se el 2006. Tot i la malatia, el Bolonya va anunciar que continuarà exercint d'entrenador de l'equip.