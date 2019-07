El València s'afegeix a l'Alba de Berlín en la pugna per Eriksson

Després que aquest dijous saltés l'interès de l'Alba de Berlín per aconseguir els serveis del tirador suec Marcus Eriksson (a través dels periodistes Chema de Lucas i Xavi Ballesteros), fa poc ha aparegut un altre pretendent important per arrabassar el jugador de les files de l'Herbalife Gran Canària: el València Basket. Ambdós conjunts competiran en la propera edició de l'Eurolliga, un factor amb el qual poden temptar Eriksson, tot i que li queden dos anys més de contracte amb l'Herbalife, per tant, qui el vulgui haurà de passar forçosament per caixa. A l'equip alemany hi ha Aíto García Reneses com a entrenador i Himar Ojeda com a director esportiu, ambdós amb un passat a l'entitat de Las Palmas.

En cas que el suec s'incorporés a les files del conjunt dirigit per Jaume Ponsarnau, seria el segon fitxatge de l'entitat després de l'aler-pivot australià amb nacionalitat lituana Brock Motum, provinent de l'Anadolu Efes, vigent finalista de la màxima competició europea. L'exjugador del Bàsquet Manresa, que compartiria places exteriors amb jugadors com Joan Sastre, Fernando San Emeterio i Alberto Abalde, va fer mitjanes de 13 punts i 12 crèdits de valoració durant la última temporada a les files de l'Herbalife Gran Canària.