«Si cal demanar perdó, ho faré al camp»

El Barça i Antoine Griezmann van presentar ahir la relació dels propers cinc anys entre tots dos amb la intenció d'oblidar situacions passades i mirar endavant. El fitxatge del francès, amb un any d'endarreriment després que el jugador publicités el 2018 que es quedava a l'Atlètic a través d'un documental, arriba envoltat de polèmica per diversos motius.

El pagament de la clàusula de 120 milions i la demanda dels matalassers, que en volen 200, la posició tàcitament contrària a l'arribada del francès d'homes com Messi o Luis Suárez, que no en van voler parlar, i les discussions sobre com pot encaixar a l'esquema de Valverde, i encara més si acaba arribant Neymar, van planar sobre la presentació. Griezmann, però, va ser clar: «Si cal demanar perdó, espero que sigui al camp, que és on millor parlo».



Agraïments al passat

Griezmann va signar el contracte ahir a la tarda en un acte amb omnipresència del president, Josep Maria Bartomeu, que ara també és vicepresident esportiu després de la dimissió, dies enrere, de Jordi Mestre. No va poder fer els tocs de pilota habituals al Camp Nou, que aquests dies es troba d'obres de canvi de la gespa, i tot seguit es va encaminar a donar explicacions a la premsa, segurament el moment més esperat per a un fitxatge que ha trigat més d'un any a consolidar-se.

Bartomeu va voler donar importància en tot moment a aquesta arribada, potser menystinguda des d'alguns sectors en espera de la traca que pot significar la de Neymar, del qual no va voler parlar. El president va remarcar que la plantilla fa «un salt de qualitat important. L'estiu és l'època en què s'ha d'il·lusionar la gent i l'arribada de Griezmann ens il·lusiona molt, ja que és un dels millors davanters del món».

El francès va iniciar la seva intervenció agraint els anys que va passar a la Reial Societat, el seu equip de formació, i també a l'Atlètic de Madrid, equip al qual s'ha convertit en una estrella i amb el qual es va convertir en campió del món amb la selecció del seu país. Va explicar que fa un any va decidir quedar-se a Madrid perquè «jo hi estava bé, la meva filla també tenia els seus amics i la meva dona era feliç. Aquest any ha estat diferent i per això he vingut».

Va ser conciliador amb els matalassers en afirmar que «sempre és difícil marxar d'un lloc on et sents còmode, on hi ha gent que sents part de la teva família, amics i companys. Només sento admiració cap al club i ho he donat tot fins a l'últim dia». Va admetre, això sí, que no li havia agradat marxar-ne amb problemes.



Coses dolentes

Aleshores va arribar la pregunta sobre si havia de demanar perdó per l'afer de l'any passat. Griezmann va admetre que «a la vida he fet algunes coses dolentes, no gaires, però algunes. Aquesta no ho és. Només volia demostrar què sentia un jugador en una situació així. Si cal demanar perdó a algú que s'hagi sentit ofès, ho faré al camp, que és on millor parlo».

Per poder-ho fer, caldrà entendre's amb Messi. I de seguida va demostrar que tenia clar a quin club arriba: «Ell és el número 1, és una llegenda i podré dir als fills dels meus fills que he jugat amb ell. És una referència, de la mateixa manera que ho pot ser LeBron James a l'NBA, ell ho és al futbol».

Un altre dels dubtes és saber quina serà la seva posició al camp. «He parlat amb Valverde, tot i que suposo que demà ho farem més, des del punt de vista tàctic». Abans, el director esportiu de l'equip, Éric Abidal, havia indicat que «pot actuar de nou, de segona punta o a les dues bandes. Ens va bé en qualsevol d'aquestes posicions». Griezmann ho va corroborar en afirmar que «he treballat durant anys per poder jugar a moltes posicions. No m'importa en quina ho faci, mentre ho pugui fer bé». Sobre la relació amb Messi i Suárez, «quan els faci algunes assistències segur que serà bona».



El número 17

Una de les novetats d'ahir va ser saber que Griezmann portarà el número 17 al Barça. El 7, de moment, està ocupat. «Ho vam sotmetre a votació a la família i vam triar el 17. El 7 ja el tenia un altre jugador». Aquest és un Philippe Coutinho que, a hores d'ara, no és segur que continuï, tot i que des del Barça s'afanyen a afirmar que sí que ho farà. Abidal es va limitar a declarar que «tots els jugadors són importants per competir per tot. És cert que els agents pressionen, però coneixem el nivell de Coutinho i la visió de Valverde».

Bartomeu també va voler explicar la manera com s'han pagat els 120 milions de la clàsula. «No ha estat fàcil, perquè vam voler negociar un pagament fraccionat. Al final hem demanat un crèdit de 35 milions per sis mesos i els 85 restants són d'altres factures». Sigui el que sigui, Griezmann ja és al Barça. El seu rendiment determinarà si tot l'esforç per fer-lo venir ha valgut la pena.