Edu Lamas aconsegueix el bronze amb una clara golejada sobre França

Edu Lamas, jugador gallec amb mare surienca, es va penjar ahir la medalla de bronze al campionat del món d'hoquei en la categoria masculina després de participar en una molt engruixida victòria de l'equip estatal sobre França (5-0). Lamas va sortir en l'equip inicial però no va marcar. Els gols van ser obra d'Ignacio Alabart, Nil Roca, Albert Casanovas, Jordi Adroher i Toni Pérez. Al descans ja hi havia un marcador de 4-0.

Va ser un duel amb molt poca història, més desequilibrat del previst i gens similar del que van viure ambdós equips a la primera fase del torneig. Amb un número curt de faltes (no es va arribar a la desena per cap banda i no es van veure faltes directes), el partit va ser dominat per Espanya davant una França que va tenir la baixa per lesió de Roberto di Benedetto i va tenir el seu germà, Carlo, amb serioses dificultats físiques.

Portugal es va endur l'or en la tanda de penals (2-1) després que la final amb Argentina finalitzés amb un 0-0, pròrroga inclosa.